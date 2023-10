De Luca: "Vincere contro il Real non è un obbligo, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Francesco De Luca ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Radio Goal", trasmissione in onda su su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli non deve viverla con l'assillo di vincerla questa partita, perché è complicata. Garcia e Di Lorenzo parlano di coraggio e voglio vedere se ci sarà o meno. Il Napoli, con la spinta dei 55mila tifosi, non avrà timore. Il Real Madrid ha faticato a battere l'Union Berlino, ma giocò senza Vinicus. L'esame importante è per Ostigard e soprattutto per Natan. Sarà una partita da vivere con grande emozione. Il Napoli deve rispettare il Real, ma dev'essere consapevole della sua forza. Nelle ultime partite ho visto una squadra che ha giocato, che ha ripreso il vecchio canovaccio e che ha la giusta condizione fisica. Centrocampo del Napoli? Zielinski è insostituibile. Il centrocampo del Napoli è una certezza. Sono cresciuti sia Lobotka che Anguissa, mentre Zielinski sta giocando bene da inizio stagione".