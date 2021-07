De Luca: "Un saluto e un augurio al Napoli, a Spalletti, a De Laurentiis: la squadra dovrà puntare allo scudetto. E su Insigne..."

Ultime calcio - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della sua consueta diretta Faebook del venerdì:

"Ho avuto il piacere di salutare Insigne, Immobile, dei tre campani che hanno partecipato all'avventura degli Europei, mancava Donnarumma che era in viaggio aereo. Ho voluto salutare gli atleti campani e ringraziarli per questo straordinario risultato sportivo. Rinnovo il saluto a Donnarumma, a Ciro Immobile, a Lorenzo Insigne che già aveva dato una prova di grande sensibilità lo scorso anno facendo una donazione importante per un ospedale di Napoli nella battaglia contro il Covid. A loro tre oltre al ringraziamento anche un in bocca al lupo per i mesi che abbiamo davanti. Un saluto e un augurio al Napoli, a Spalletti, a De Laurentiis e un in bocca al lupo alla Salernitana. Avremo in Serie A due squadre campane, ovviamente con obiettivi completamente diversi. Il Napoli dovrà puntare allo scudetto, alla Champions, ci sono tutte le condizioni perchè la squadra si impegni su questi obiettivi. Per la Salernitana c'è ancora una condizione di sofferenza e il principale obiettivo è rimanere in Serie A. Mi auguro che si superi questo momento di difficoltà e si attrezzi una squadra in grado di reggere un campionato di Serie A, non sarà facile mantenere questo obiettivo".