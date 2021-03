De Luca: "Spero che a Totti non capiti il vaccino che ha avuto qualcuno di noi, diventerebbe campagna di sciacallaggio mediatico"

Covid 19 - Vincenzo De Luca in diretta su Facebook parla delle ultime notizie da Covid 19 in Campania. Queste le parole del Presidente della Regione Campania:

“Ho visto che il Governo nazionale sta pensando di impegnare alcuni testimonial per dare fiducia ai cittadini: Valentina Vezzali, Francesco Totti, dovrebbero vaccinarsi per dimostrare che ci si può vaccinare. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato a qualcuno di noi, di diventare oggetto di qualche piccola campagna di sciacallaggio mediatico perché si fa il vaccino per dare fiducia ai cittadini. Io ho fatto il vaccino Pfizer per dare fiducia ai cittadini. Auguro a Totti di non avere tra qualche mese qualche campagna di sciacallaggio mediatico“.