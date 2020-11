De Luca: "Fatto un triplo miracolo: a marzo abbiamo salvato la Campania, ora lo stiamo rifacendo!"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua consueta diretta del venerdì in cui fa il punto sulle ultime iniziative relative al Coronavirus:

“Ci tengo a precisare che qui in Campania non litiga nessuno. C'è sola una persona, a Napoli, che litiga da solo, per mascherare il fatto che, in un anno, non ha mosso un dito per contrastare l'emergenza derivata dal Coronavirus. Quindi, in Campania, non litiga nessuno, fatta eccezione per quell'unica persona. Ancora ad oggi noi non abbiamo ancora visto i risultati di quella ispezione. Noi abbiamo fatto un triplo miracolo. Abbiamo portato fuori dal commissariamento sanità la Campania in un anno e mezzo, poi nella prima epidemia abbiamo salvato la Campania e abbiamo il minor livello di deceduti in Italia di Covid. Ora stiamo salvando di nuovo la Campania".