De Luca assicura: "La Campania è a contagio zero, Mondragone è un cancro sotto controllo!"

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, parla in diretta streaming nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio per aggiornare i cittadini sulle vicende legate al Covid-19:

"Il degrado urbano, le tensioni sociali e l'illegalità di Mondragone sono diffuse in tante parti del territorio regionale. E' una realtà ultradecennale che nessuno ha mai visto, per 10 anni s'è fatto finta di niente. La situazione s'è incancrenita dopo che tutti hanno girato la testa. Dopo aver ricostruito la vicenda, lunedì pomeriggio ho fatto l'ordinanza di messa in quarantena delle 5 palazzine. La quarantena di Mondragone sarebbe stata una misura eccessiva, abbiamo preso una misura equilibrata. Alcuni bulgari e rom delle palazzine sono scappati, in 19, forse nella piana del Sele. Siamo riusciti a individuare tutti i fuggitivi, fatto i tamponi e tutti sono negativi. La Campania è ancora a contagio zero al netto del focolaio di Mondragone".