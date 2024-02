De Laurentiis: “Superlega? Favorevole solo se democratica. Bisogna entrarci per merito e non pedigree”

Ultimissime Calcio Napoli - De Laurentiis al "Business of Football- Path to Profit" ha espresso il suo pensiero sulla Superlega citando anche una sua vecchia proposta lanciata dieci anni fa quando disse che c'era l'esigenza di fare un campionato diverso dalla Champions League.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio de Laurentiis sulla Superlega:

"Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà".