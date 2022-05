De Laurentiis sullo scudetto: "Faremo di tutto per vincerlo e portarlo a Napoli, ho grande responsabilità anche sul piano sociale"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro Aurelio De Laurentiis ha parlato della voglia di vincere lo scudetto a Napoli.

"Nel cinema guida lo spettatore, nel calcio invece ci sono regolamente inquinati che mi hanno portato a fare a cazzotti con un sistema che non mi piace. Io non conduco il gioco sul campo, perchè ci sono i giocatori e l'allenatore. Se metto a punto una Ferrari ed i piloti non vincono i campionati, cosa dovrebbe dire la Ferrari ai suoi tifosi. Questo è problema da inserire in una contesto più generale di riforma del calcio, perchè le istituzioni non hanno rispetto per i tifosi. Ogni volta il circo riparte senza aver fatto un consultivo di cosa ha funzionato e cosa no, senza i correttivi. Abbiamo avuto una classe arbitrale che, con Calciopoli, ha fatto quello che ha fatto. Oggi per avere il Var ci siamo dovuti battere come dei pazzi per averlo, perchè la casta va rispettata. Anche il sistema di gioco condiziona la spettacolarità del gioco stesso. Tutti questi condizionamenti che trovo limitanti, fanno in modo che o imbrogli per vincere per tanti anni oppure competi e te la giochi con il rischio anche di perdere. Io posso dire al tifoso che voglio vincere a tutti i costi, però se poi non vinco faccio una figuraccia. Per questo taccio e sono prudente. Ora siamo fuori dal Covid, ma c'è la guerra con la stagflazione, e quando uno dice 'investiamo' deve farlo con la sapienza di non far fallire il Napoli. Io ho una grande responsabilità anche dal piano sociale, perchè in tutti questi anni il Napoli è una barriera e vessillo di onestà in tutto il mondo. Io ringrazio i nostri tifosi, sempre all'altezza rispetto agli altri. Faremo di tutto per riportare a Napoli lo Scudetto, ma bisogna essere uniti e non scoraggiarsi se non dovessimo farcela. Ricordiamoci sempre che noi siamo il Napoli".