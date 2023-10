De Laurentiis sullo scudetto: "Ce la giocheremo fino alla fine, non ci sono soluzioni matematiche per vincerlo"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rotto il silenzio dopo la sconfitta al Maradona contro la Fiorentina nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpiù all’università Luiss di Roma e moderata dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari.

“È inutile dare la colpa a nuovi interlocutori. Il calcio non è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Nel calcio ci sono incidenti, malattie, espulsioni. Non è scritto da nessuna parte che ci siano delle soluzioni matematiche per vincere nello scudetto. Io credo che anche quest’anno fino alla fine ce la giocheremo”