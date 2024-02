De Laurentiis sugli arbitri: “Dovrebbero dipendere dai club per evitare che diventino una casta”

Napoli Calcio - De Laurentiis al Financial Times ha espresso la sua opinione riguardo una possibile riforma degli arbitri:

"Quando il cartellino giallo, a me fa ridere, mi fa tanta tenerezza. Il cartellino rosso prima mi fa tenerezza e poi rabbia. La classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club che dovrebbero dialogare con quest’ultimi affinché non siano una casta, ma dei collaboratori. Quando mi espelli un allenatore, io ti mando a quel paese ed anche multato. L’allenatore non può essere espulso, sembriamo una barzelletta".