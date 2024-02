Il presidente De Laurentiis interviene alla conferenza Mazzarri prima di Napoli-Verona. Queste le sue parole sul Samardzic:

"Samardzic era sul tavolo come tanti altri. Ma oltre ai soldi c'è il problema che se compri devi vendere, non solo da parte nostra, ma anche gli altri devono sostituire. Poi c'è il problema degli extracomunitari e Malagò la pensa come me per abolire la legge Bossi-Fini, ma l'asso-calciatori vota a favore del consiglio federale e non si porta a casa il cambiamento".".