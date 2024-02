De Laurentiis su Perez: "Avevo offerto 18 milioni, poi mi hanno rotto i cogl**ni. Meglio puntare su Ostigard"

Il presidente De Laurentiis interviene alla conferenza Mazzarri prima di Napoli-Verona. Queste le sue parole su Perez:

"Serviva uno veloce e abbiamo ripiegato su Perez, ho fatto un incontro a Napoli con Gino Pozzo. Dopo 3 ore gli ho detto che avevo bisogno di scappare via per parlare con il Sindaco di Castellammare per la nuova casa del Napoli. Gli avevo promesso 18 milioni all inclusive, poi mi è stato detto dai miei dirigenti che c'erano altre spese a chi l'ha fatto crescere negli anni, al suo procuratore e ho detto basta mi avete rotto i coglioni, salta tutto.

Allo stesso momento Mazzarri si è messo a tre dietro e ha rivalutato Ostigard. Io ho pensato che dovevo investire su un giocatore che magari in estate cambiando le cose non rientrava nei piani. Per questo motivo ho detto a questo punto puntiamo su Ostigard che se lo volevano comprare per 10 milioni qualcosa varrà, abbiamo preso anche Dendoncker che può fare anche il difensore".