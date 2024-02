Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona:

"Lindstrom ha fatto 23 partite sia in Nazionale che nel club come ala destra, poi ne ha fatte 19 come trequartista, poi centrocampista a destra 1 e a sinistra 3. Bisogna di documentarsi, sento dire sempre 'chi cazzo hanno comprato?. Serviva un'ala destra ed è arrivato un trequartista', non è così. Bisogna collaborare tra stampa e noi".