De Laurentiis su Dendoncker e Traore: "Possono essere riscattati, vediamo quello che dimostrano"

Il presidente De Laurentiis interviene alla conferenza Mazzarri prima di Napoli-Verona. Queste le sue parole sul caso Dendoncker:

"Tener presente tutte le varie componenti che purtroppo sono restrittive non per colpa nostra. Sapete meglio di me che la Uefa stabilisce dei paletti per quanto riguarda le liste per poter giocare. Abbiamo fatto dei nuovi acquisti e mi dispiace dover rinunciare a Dendoncker. In vista del prossimo anno devo capire chi ho preso in maniera definitiva e chi con opzione. L'investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. C'è Traore che potrebbe essere riscattato, lo stesso per Dendoncker che però lui abbiamo sacrificato in lista Uefa".