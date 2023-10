De Laurentiis su Conte: "Vi dico che rapporto abbiamo. Pettegolezzo per demolire Garcia!" | VIDEO

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza in sala stampa a Castel Volturno, concedendosi in un'intervista in cui ha parlato della situazione di Rudi Garcia, del nome di Antonio Conte, del rinnovo di Victor Osimhen, di Giuntoli alla Juventus e tanti altri temi.

De Laurentiis su Conte al Napoli

Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul nome di Antonio Conte accostato al Napoli:

"Non mi chiedete di Conte, perché sarebbe un'azione di disturbo in questo momento. Ho fatto con lui delle vacanze anni fa alle Maldive, c'era anche la sua famiglia, moglie e figlia, e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Ci siamo sentiti anche quando lui era in Inghilterra. Come mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reja... Quindi voglio dire... A me il fatto di creare il pettegolezzo che può trovare poi la sponda nella deprecabile e maniacale impresa di demolizione di chi oggi è incaricato di portare avanti l'organizzazione tecnica del Napoli, mi infastidisce. Quindi vi sarei grato se non mi ponesse domande di disturbo".

