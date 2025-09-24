De Laurentiis: "Stiamo già girando il film di questa stagione! Ecco perché non vivo a Napoli. Stavamo facendo un film su Maradona e poi..." | VIDEO

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato alla stampa in conferenza, a margine della prima del film dello scudetto vinto con Antonio Conte: "AG4IN", dal cinema Metropolitan. Ecco alcune sue dichiarazioni:

"Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà una continuazione ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e l'arrivo dei nuovi calciatori. Con l'inserimento della Champions sarà chiaramente più articolato, vogliamo provare a fare qualcosa di diverso andando anche negli spogliatoi degli altri, sia in Italia che in Champions, visto che non ci faranno fare queste scene potremmo anche inventarle. Magari andando nello spogliatoio degli altri e dire 'vi state cagando sotto? (ride, ndr)'. Dobbiamo essere ancora più bravi, consegnare il Film entro 1 settimana dopo dal termine del campionato.

Non abbiamo usato le solite canzoni napoletane, pur avendo artisti partenopei nel film. Volevamo un respiro internazionale. Io conoscevo Pino Daniele fin dal ’76, intuendone la grandezza. È stato un napoletano doc che ha portato la nostra musica nel mondo...Questa città è matrigna, Troisi, Pino Daniele e tanti altri sono tutti andati a vivere a Roma. Questa è una cosa che fa male, io cancellerei la mia casa di Roma per averla uguale a Napoli. Qui a Napoli non si può fare perché ho visto cosa hanno combinato al povero Ferlaino, ti vengono a scrivere sotto casa. A Napoli si può stare solo in albergo.

Avevamo in mente un progetto con un film dedicato a Maradona. Con lui eravamo d’accordo per fare ulteriori interviste a Buenos Aires, ma la sua scomparsa ci ha costretti a cambiare i piani. Nell'annata dello scudetto abbiamo iniziato a inizio marzo, eravamo molto in ritardo. Volevamo fare 4 puntate, ma in realtà c'era materiale per fare un film unico. Speriamo che questo film lo veda il doppio della gente, poi capiremo chi e come potrà mandarlo nel resto del mondo sulla Tv. Uscirei dopo un anno e mezzo su Netflix non porta le stesse visite con tutto quello che c'è su queste piattaforme. Il calcio deve trovare una sua nuova strada, siamo felici che il Palermo, il Catania e altre squadre del Sud stiano lavorando per tornare tra i grandi. Il calcio non può gestire questi costi, quindi c'è bisogno di rivedere in che modo organizzare i campionati. Vediamo i 9 milioni di simpatizzanti e tifosi del Napoli se riescono a trovare tempo per il film".

Presidente, cosa ha rappresentato per lei girare questo film durante una stagione così importante?

De Laurentiis: "È stato un onore. Abbiamo raccontato la contemporaneità del Napoli e continueremo a farlo. La vera sfida sarà capire come reagirà il pubblico quando uno scudetto non arriverà, perché nel calcio tutto può succedere. L’anno prossimo, poi, festeggeremo i cento anni del Napoli, con tutta la storia che parte dai marinai inglesi fino alla fondazione ufficiale di Ascarelli nel 1926".

Nel film si parla anche del simbolo del Napoli, dall’asinello al cavallo.

De Laurentiis: "Sì, abbiamo pensato a un nuovo simbolo che unisca asinello e cavallo, un po’ nello stile di Jacovitti. È un modo per rendere il racconto più spettacolare e vicino anche ai bambini".

Dal punto di vista produttivo, com’è stato realizzare questo progetto?

De Laurentiis: "Una volta i film si facevano con 50-60 persone, oggi le troupe arrivano a 200. All’epoca lavoravamo 18 ore al giorno, ora siamo più tecnologici ma anche più “viziati”. Mi piacerebbe tornare a fare film con tre persone: produttore, regista e sceneggiatore insieme, ogni giorno a discutere e migliorare. Io sono sempre stato uno che diceva ai registi: “Rigiriamo questa scena, facciamola meglio”. È nel dubbio che nasce la bellezza".

Albano (regista): "È stato così anche in questo film. Il presidente insisteva su musica, inquadrature, montaggio. Ma spesso ci ha lasciato liberi nelle scelte. Una scena però ce l’ha fatto rigirare, non diciamo quale".

Regista Albano, lei non è napoletano. Come ha vissuto questo progetto?

Albano: "Vengo dalla Basilicata, ma amo Napoli profondamente. Sono stato scelto da Peppe De Muro e poi confermato dal presidente. Non ho raccontato Napoli da “paraculo”, ma con amore sincero, da uomo del Sud".

Questo docufilm mescola documentario e finzione con un attore protagonista. Perché questa scelta?

De Muro (produttore): "Vengo dalla finzione e ci tenevo a dare al documentario un respiro cinematografico. Abbiamo coinvolto Antonio Guerra, giovane attore napoletano visto in Napoli New York. Abbiamo scritto la sua storia in parallelo a quella del campionato, senza sapere come sarebbe finito".

Presidente, il linguaggio del docufilm potrà funzionare anche in futuro?

De Laurentiis: "Credo di sì. E anzi, con l’intelligenza artificiale sarà ancora più interessante: potremo inventare storie nuove, con i migliori scrittori e attori, senza compromessi. Ho sempre creduto che il locale diventa universale: il massimo della napoletanità diventa internazionalizzazione. Per anni Napoli è stata vista con pregiudizio, ma oggi possiamo raccontarla senza vergogna, con i suoi simboli, le sue contraddizioni, la sua forza".

Antonio Guerra (attore): "Per me è stata un’emozione fortissima. Quando ho indossato la sciarpa del Napoli mi sono sentito parte di quella storia, da tifoso e da attore. Mi tremavano le gambe, ma era bellissimo".

Prende la parola il responsabile della comunicazione del Napoli, il signor Nicola Lombardo:

"Conte non ha chiesto di tagliare nulla e non abbiamo tagliato nulla, Conte è rimasto felicissimo del film e non ha fatto richieste, si è prestato a tutto questo. Lo spogliatoio è riservatezza e concentrazione, quindi non è semplice farlo, ma Conte ha un'aura di sergente di ferro e sa che si sta creando qualcosa di diverso. Il film si farà a prescindere dal risultato finale, poi magari ci andrà meno gente, chi resterà deluso, ma a prescindere di come finirà la stagione vogliamo dare continuità a questo progetto e cercheremo di farlo sempre".