De Laurentiis: "Squadra in Arabia? Devo vendere il Bari entro tre anni, in Italia siamo tutti schiavi"

Notizie calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter.

Tra i tanti temi toccati, De Laurentiis annuncia anche che sta lavorando alla cessione del Bari:

"Fare una squadra in Arabia Saudita? Se avessi libertà, ed in Italia siamo tutti schiavi...al Manchester City si permettono 40 squadre, in Italia no. Devo vendere il Bari in tre anni, anche se non dovesse salire in Serie A. Farei una squadra negli Stati Uniti e in Arabia, ma il calcio qui è stato imposto per fare una bella vetrina espositiva, dopo il 2030 magari il calcio non farà parte dei vostri desideri perchè avrete fatto capire che siete una realtà potente e che esiste. Va bene così, tornerò in Arabia a prescindere dal calcio, mi ha attratto".