De Laurentiis: "Solo con gli imbrogli si può vincere ogni anno lo scudetto, vogliamo ripeterci"

Ultime notizie Napoli - Cittadinanza onoraria Spalletti, alla cerimonia interviene anche il presidente Aurelio De Laurentiis che senza peli sulla lingua dice:

"Stiamo lavorando da mesi per un film di 4 ore per tutto quello vissuto dal Napoli nell'anno dello scudetto. Vogliamo regalare quest'esperienza straordinaria e speriamo ripetibile, non si può se non con gli imbrogli vincere ogni anni. Per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempore le stesse. Lo stesso vale per i giocatori, spesso può valere il senso di appagamento, di frustrazione per quello che può accadere con le famiglie. Ci sono poi anche le avversarie che si sono rafforzate".