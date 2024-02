De Laurentiis: “Servirebbero 40 calciatori e 2 allenatori per fare Superlega, Champions, Mondiale per club ed altro”

Aurelio De Laurentiis al Financial Times ha parlato della non possibile coesistenza tra Superlega, Champions League e leghe nazionali. Il presidente del Napoli si è soffermato sul numero eccessivo di gare che si potrebbero avere a breve:

"La politica se si comportasse come un imprenditore farebbe meglio di come fa. Superlega e Champions League possono coesistere? Con tutte le gare del Mondiale per club voluto dalla Fifa, con l’aumento delle gare della Champions, con la non riduzione dei club nelle leghe nazionali, mi chiedo: ci sarà il tempo per fare il ritiro pre season? Chi se lo potrà permettere? Forse solo chi ha 40 calciatori? Voglio fare il visionario qui, magari se lo potrà permettere chi ha anche 2 allenatori, uno per il campionato nazionale ed un altro per le competizioni internazionali".