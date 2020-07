De Laurentiis: "Serie A? Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre! Stadi? Il paese riparte o fallisce"

Serie A - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della riunione di Lega in scena questa mattina a Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Gravina mi ha sempre detto che è una follia ripartire il 12 settembre. Le società più importanti, per le quali si realizza il campionato, con tutto il rispetto per le piccole, che sono impegnate non si sa fino a quando in agosto in Champions ed Europa League, avrebbero bisogno di almeno 10 giorni di riposo per i calciatori. Poi c'è anche il problema delle Nazionali. E quando lo facciamo il ritiro preparatorio. Gli impiegati devono fare gli impiegati, gli imprenditori gli imprenditori".

Non si può andare però entro i primi di ottobre.

"È vero. Noi vogliamo però anche sapere se si riapriranno gli stadi. Si continua a fare finta di nulla. I politici non dovrebbero fare le vacanze, ma credete che non le facciano? Poi ci sono questi geni del Comitato Tecnico Scientifico, non si sa dove li abbiano trovati. Basterebbe che le 20 società di Serie A facessero causa a questi tecnici, che non si sa se siano cervelli o cervellotici. Non sappiamo niente e le cose sono chiare. O il Paese riparte o il Paese fallisce".

Dal Pino presenterà oggi le offerte dei fondi di investimento.