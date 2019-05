De Laurentiis: "Sarri-Juventus? Dopo Higuain non mi stupisco più di nulla, sarebbe divertente! Allegri? Avevo una sintonia..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarazioni alcune dichiarazioni a Sky Sport in occasione degli Internazionali d'Italia di tennis che si stanno tenendo al Foro Italico a Roma.

"Sarri alla Juventus? Guardi, non mi sono stupito in occasione dell'affare Higuain. Non mi stupirebbe di certo… dopo quello che è successo con Gonzalo Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, credo che sarebbe divertente"