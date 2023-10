De Laurentiis rivela: "Avevo chiamato Thiago Motta e altri allenatori. Luis Enrique? Meno male che è andato in Francia"

Aurelio¬†De Laurentiis, presidente del¬†Napoli, ha rotto il silenzio dopo la sconfitta al¬†Maradona¬†contro la¬†Fiorentina¬†nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpi√Ļ all‚Äôuniversit√† Luiss di Roma e moderata dal direttore de La Repubblica Maurizio¬†Molinari.

‚ÄúHo interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che √® andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi‚ÄĚ