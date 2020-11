De Laurentiis: "Maradona come San Gennaro! Serie tv da 12 puntate sugli anni a Napoli, in stile The Last Dance di Jordan! E' il migliore di tutti i tempi"

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Rai Uno, nel corso di Porta a Porta:

"Oggi è una giornata molto triste per i napoletani e per il mio club. Diego per Napoli ha rappresentato tutto, Napoli veniva da anni difficili con il colera e il terremoto, l'arrivo di Diego è stata una risurrezione per i napoletani. E' stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il santo patrono della città. Lui era genio e sregolatezza, è questo che lo lega ai napoletani. Sono 12 mesi che alla moviola sto costruendo una serie tv di 12 puntate su quegli anni di Napoli. In tutti i giorni ho a che fare con le immagini di Maradona, avrà un po' la linea di The Last Dance su Jordan. Diego Armando Maradona aveva una personalità che andava oltre, è stato il più grande calciatore di calcio del mondo. E sarà difficile che qualcuno possa ripetere ciò che ha fatto".