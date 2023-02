De Laurentiis annuncia: "Osimhen non è in vendita! I nostri giocatori sono tanto richiesti, ma siamo senza debiti"

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli con le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che svela il futuro di Victor Osimhen e degli altri campioni della SSC Napoli ai colleghi tedeschi della Bild.

Napoli: futuro Osimhen, parla De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Napoli è trascinato dai gol di Victor Osimhen che insieme ai suoi compagni sta facendo una stagione da sogno per i tifosi. Intanto, ci sono tante voci di calciomercato su Osimhen (scadenza 2025) e non solo dei giocatori del Napoli. A parlare del loro futuro è stato il presidente Aurelio De Laurentiis ai taccuini della BILD:

“Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti".

Calciomercato Osimhen De Laurentiis

Calciomercato: Osimhen nel mirino dei top club

Tante le squadre accostate a Osimhen in questi ultimi anni, ancor di più in questi mesi dopo la grande stagione che sta facendo il bomber nigeriano che guida la classifica capocannoniere. Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e tante altre squadre accostate a Osimhen in giro per l'Europa.