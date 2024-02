De Laurentiis attacca la Juve: “Dovremmo andarci di diritto al Mondiale per club. Loro fuori dalle coppe e puniti dall’Uefa”

De Laurentiis al "Business of Football- Path to Profit" ha parlato anche del Mondiale per Club. per quanto riguarda il ranking italiano, l'ultimo posto disponibile se lo stanno giocando Napoli e Juventus. Il passaggio del turno di Champions League contro il Barcellona, garantirebbe agli azzurri un passo in avanti praticamente decisivo per partecipare al prossimo Mondiale del Club che può fruttare 100 milioni di euro di ricavi.

De Laurentiis al Financial Times

De Laurentiis parla del Mondiale per club

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli Calcio sul discorso Mondiale per Club: