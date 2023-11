Notizie Calcio Napoli - "Ringrazio Giuffredi perché non ha tradito il suo amore per Napoli città, condizione umana e calcio. Molta gente nel calcio si vergogna e non crede ai successi di quindici anni d'Europa, quasi diventa iettatore a favore di Juventus, Milan ed Inter. Il mio plauso per Mario Giuffredi si decupla, è un sostenitore dei colori azzurri".

Così il presidente Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione del libro di Mario Giuffredi.