De Laurentiis: "Mazzarri gran professionista e mi sta molto simpatico! Qualche incidente c'è stato e su Perez..."

Tra i vari temi toccati da De Laurentiis c'è anche quello relativo al mercato del Napoli ed al lavoro svolto fin qui da Mazzarri: 

Perez è fatta o bisogna aspettarsi altri colpi? Quando uno è beffato dalle istituzioni calcistiche, chiede a Infantino se è possibile fare questa coppa d'Africa e lui risponde che non ne sa niente. Tu intanto hai due giocatori in meno e devi correre ai ripari. Qualche incidente c'è, non abbiamo avuto due terzini per parecchio tempo e poi è rientrato Mario Rui, ma ci manca ancora Olivera. Di problemi ne abbiamo avuti, poi il cambio di allenatore che ha poche giornate per preparare la partita ogni volta. Mazzarri ha avuto la settimana tipo solo un paio di volte, per ora ha fatto il suo ed è un gran professionista e mi sta molto simpatico".