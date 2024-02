Numeri di De Laurentiis su Lindstrom, il patron snocciola dati WyScout: le statistiche dal 2022 ad oggi | VIDEO

Il presidente De Laurentiis interviene alla conferenza Mazzarri prima di Napoli-Verona. Queste le sue parole sui dati di Lindstrom, statistiche tratte da WyScout e molto più precise e dettagliate di Transfermarkt che finora circolavano in rete e che andavano in contrasto con quanto letto dal patron.

Quelle riportate dal produttore cinematografico prendono come periodo di riferimento dalla stagione 22-23 all'Eintracht Francoforte fino a quando è arrivato al Napoli calcio

Wyscout rispetto a Transfermarkt tiene conto non delle posizioni iniziali bensì di quelle realmente occupate nel corso della gara e sorprendentemente Lindstrom ha giocato in percentuale nelle ultime due stagione più come ala destra che in altre zone del calcio confermando la tesi dell'area tecnica azzurra.

"Sento dire avete comprato un trequartista quando serviva un esterno alternativo a Politano e Kvara. Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra, punto. 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala, poi centrocampista a destra 1 ed a sinistra 3. Documentatevi, ma mi sono stancato di sentirmi dire: chi cazzo hanno comprato?".