De Laurentiis: “La risposta di Thiago Motta alla mia offerta. Luis Enrique? Parlai con l’agente 3 giorni poi scelse il Psg” | VIDEO

Conferenza De Laurentiis: il presidente ha fatto chiarezza anche sui tanti nomi circolati per la panchina del Napoli.

Il patron del club partenopeo si è soffermato in particolare su Thiago Motta e Luis Enrique:

"Spalletti e Thiago Motta con il mio carattere? Non ho letto le dichiarazioni di Canovi, stamattina alle 6 quando guardo la rassegna stampa ho visto che c'erano dei titoli. Thiago Motta era nella lista degli eventuali allenatori, però già in una conversazione avuta per sei ore a Roma lo scorso anno, mi disse che lui puntava ad allenare squadre fuori dall'Italia.

Il PSG? Lo dite voi. Quando vai a fare una scelta di un allenatore, è una scelta bilaterale. Quando l'avvocato e agente di Luis Enrique è venuto a Roma, abbiamo parlato per tre giorni e poi lui ha preferito il PSG: ci sono dei club più blasonati del Napoli che hanno una maggiore attrazione. Io non mi arrabbio se preferiscono il Manchester City".