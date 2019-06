De Laurentiis: "La 10 è per un trequartista, noi non l'abbiamo. Sarri ci provò, ma lo convinsi a passare al 4-3-3" [VIDEO]

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento dedicato al calcio italiano tenutosi a Roma, alla Camera dei Deputati. Ecco le parole del presidente raccolte da Calcio Napoli 24:

"James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. La numero 10 appartiene al trequartista ma noi non l'abbiamo mai avuto. Quando Sarri voleva giocare con il trequartista gli facemmo cambiare idea perchè non era il modulo adatto per i nostri giocatori. Infatti le prime partite non andarono molto bene, poi si rese conto che era opportuno giocare con il 4-3-3 e le cose cambiarono per il successo sia suo che nostro".