De Laurentiis: "Juve raggruppa tutti i tifosi insoddisfatti del Sud, i veri torinesi tifano Torino! Difficile batterli, ce la mettiamo tutta. Fatturato 10 anni in crescita, fatte grandi cose"

Ultimissime calcio Napoli - Il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento alla Camera dei Deputati. Il patron azzurro si è soffermato anche sul dualismo con la Juventus:

De Laurentiis Juve, parere sui tifosi bianconeri: "Sono quelli del Sud insoddisfatti"

"La nostra competitor di sempre è la Juve, proprio per un fatto di tifo ovviamente. La Juventus avendo un altro tipo di fatturato e una nascita da oltre 100 anni, ha consolidato sotto la stessa proprietà una capacità di avere un numero di tifosi attorno a se in Italia che raggruppano tutti gli insoddisfatti del Sud. Non dimentichiamoci che gli operai della Fiat venivano tutti importati dal Sud. Ricordiamoci che tutti i torinesi sono tifosi del Torino, per la maggior parte dei casi. La famiglia Agnelli per decenni è stata capace di fare grandi cose, sono difficili da battere. Va detto come noi col nostro fatturato negli ultimi 10 anni abbiamo fatto dei passi da gigante".