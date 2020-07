Notizie Calcio Napoli - Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, ha twittato dando una news su De Laurentiis: "DeLaurentiis ha rivelato che in FIGC si sta lavorando per varare play-off e play-out in Serie A. “Per creare una discontinuità nelle vittorie perché la continuità degli ultimi 9 anni è penalizzante”. Sarebbe ora per evitare che vinca sempre la stessa squadra!