De Laurentiis, il legale: "Non c’è stato nessun rinvio a giudizio! La Procura ha chiesto il rinvio al Gup per un motivo"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale del SSC Napoli l’Avvocato Fabio Fulgeri Di seguito le sue parole:

«Non c’è stato nessun rinvio a giudizio ma solo una richiesta da parte della Procura. La Procura Federale come parte della difesa ha chiesto il rinvio a giudizio e c’è un giudice terzo che è il giudice dell’udienza preliminare che deve valutare se rinviare De Laurentiis a giudizio o meno.

Noi lo escludiamo poiché abbiamo presentato al PM argomenti forti e pareri importanti di professori universitari e di enti che si occupano quotidianamente di principi contabili nazionali e internazionali. Pertanto eravamo confortati dal fatto che noi avevamo agito nella legalità e nel rispetto dei principi contabili che sono stati ritenuti corretti nelle poste di bilancio. I temi sono le operazioni di Manolas, Osimhen e Diawara.

Noi confidavamo che la questione fosse chiusa con la produzione di pareri alla Procura sul nostro legittimo operato, adesso sarà il Gup che dovrà valutare la rilevanza penale o meno di questa metodologia contabile che abbiamo applicato seguendo pareri illustri di professori universitari. Ambito sportivo? La questione compete alla valutazione di un esperto di diritto sportivo.

Dal confronto con colleghi, è emerso che non ci sono estremi per trasferire eventuali effetti nocivi. Mi dispiace che non siamo riusciti a definirla oggi. Il Gup adesso deve valutare le nostre argomentazioni. Ai napoletani dico: state tranquilli poiché non ha alcun legame con le vicende sportive, siamo sereni sul piano penale e affronteremo la situazione con il coltello fra i denti»