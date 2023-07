De Laurentiis: "Il 12 agosto vi dirò dove arriverà questa squadra! Rinnovi? Da domani vedremo chi ama Napoli o aspira ad altri lidi" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione della rosa del Napoli per la stagione 2023/24.

Sul rinnovo di Di Lorenzo: "Ringrazio i nostri tifosi, per i quali noi lavoriamo, per essere venuti numerosi per onorare il Napoli e questa maglia che è la nostra pelle. Non date mai ascolto ai media, noi stiamo lavorando per voi ed oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029"

"Da domani i rinnovi ed i prolungamenti continuano e lì vedremo che davvero ama il Napoli e chi aspira ad altri lidi. Sono oroglioso di aver avuto l'intuito e la capacità di sintesi ed in nove giorni avere qui con noi il nostro nuovo allenatore. A Castel di Sangro saranno giorni duri anche di mercato, verso il 12 di agosto vi diremo dove potremo arrivare. L'anno scorso promisi lo scudetto, quest'anno con un nuovo allenatore abbiamo un percorso di crescita da fare ed abbiamo una squadra straordinaria. Il 12 agosto vediamo adesso che cosa potrò promettervi".