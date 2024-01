De Laurentiis: "Bisogna dare tempo a Mazzarri! Caso Osimhen? Non mi va di parlarne"

Aurelio De Laurentiis, interpellato da 'Mediaset' sull'affare Osimhen, sceglie il silenzio evitando di alimentare la vicenda.

"La vicenda Osimhen? La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi abbiamo la Lega, la Federazione, la FIFA, la UEFA: tutti cercano di sminuire e minimizzare il campionato locale nazionale. E vale per ogni Stato. Va rivisto il calcio, il come giocare. Poi, per il resto, non mi va di parlare".