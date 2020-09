De Laurentiis: "Futuro Serie A, ho fatto un progetto per portare 20 miliardi di euro in sei anni!"

Ultime calcio mercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21, nel corso di Tutti in Ritiro, dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro.

"FuturodelmioNapoli e della Serie A? Ho in mente che la Lega deve prendere coscienza di poter essere autononamente sul mercato, creando una media company come fosse un'azienda esterna: i presidente e le società non possono ogni volta cambiare idea o sterzare, ma dare un mandato su un preciso piano industriale, che va meditato e studiato. Mi sono fatto un progetto per il quale sono sicuro che in sei anni si possono portare venti miliardi di euro, che non son pochi".