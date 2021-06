De Laurentiis: "Futuro? Il budget va rivisto altrimenti devo far fallire il Napoli. Abbiamo 156 milioni di stipendi, non basterà venderne uno"

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Parabola discendente delle ultime due stagioni? Non è un problema di non essere andati in Champions, il problema è che da 30 milioni di stipendi ora siamo a 156 milioni. Dobbiamo sanare questo problema: il Napoli spende cifre che non fattura. Quindi deve rivedere questo aspetto degli ingaggi. Il Napoli poi in un mercato dove tutti sono afflitti dall'aver perso molti soldi, vi faccio un esempio: c'è chi è molto più ricco di me, che non mi paga da due anni. O mi sta pagando questa settimana. Non è che c'è un ridimensionamento, c'è una presa di coscienza che da un punto di vista bilancistico, il budget va rivisto. Se no devi far fallire il Napoli. Se tu il Napoli lo vuoi riportare sul binario giusto, devi assolutamente tagliare le spese eccessive".

30 giugno spartiacque, si chiude la vecchia stagione e parte la vecchia. C'è qualcosa che non rifaresti nell'ultimo anno? O uno che faresti? Per rimettere a posto l'aspetto economico, basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma bisognerà vendere quei giocatori che hanno aumentato a dismisura la loro parte salariale quello che Napoli non può pagare. Il Covid ci ha giocato un brutto scherzo, ovvero avere fiducia nelle autorità".