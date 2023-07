De Laurentiis, frecciata a Giuntoli: "Finalmente non c'è uno juventino nel clan..." | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Siparietto in diretta durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. “Anche in famiglia hai qualcuno che è particolarmente entusiasta giusto? Hai per caso nonni o padri tifosi della Juventus?”, chiede il responsabile della comunicazione Nicola Lombardi ad Alice Acciarri, General manager di Ebay Italia: “No, nessun juventino. Ho mio marito che è napoletano”. E De Laurentiis subito interviene: “ Finalmente non una juventina nel nostro clan…”, con riferimento a Cristiano Giuntoli e le dichiarazioni biannconere dei giorni scorsi.