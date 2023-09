De Laurentiis esulta: "Sono sempre stato sereno e tranquillo, mai avuto dubbi"

Aurelio De Laurentiis ha assistito alla partita Lecce-Napoli 0-4 dagli spalti dello stadio di Via del Mare, un evento di eccezione se si pensa che il presidente del Napoli non seguiva il club in trasferta in campionato da almeno 3-4 anni.

Lasciando lo stadio nel post-partita, De Laurentiis è stato intercettato dai microfoni di Canale 21 ed ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sono sempre stato sereno e tranquillo, non ho mai avuto dubbi". Così ADL ha commentato la prestazione degli azzurri a Lecce.