De Laurentiis: "Due anni fa ho dovuto abbassare gli stipendi a 90 milioni! Cagliari? L'anno scorso Ranieri fu fortunato..." | VIDEO

Notizie calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato premiato al Gran Premio Internazionale di Venezia: il patron azzurro è stato insignito di ben due Leoni d'Oro, uno alla SSC Napoli per Meriti Sportivi ed uno personle, il Leone d'Oro per l'Imprenditoria.

Dopo la premiazione, De Laurentiis ha anche rilasciato alcune dichiarazioni ai presenti. Eccone un estratto:

"Vi ringrazio per questi due prestigiosi Leoni. Abbiamo regalato per tanti anni agli italiani il sorriso attraverso dei film che raccontavano anche i difetti degli italiani, lo specchio dell’Italia attraverso la commedia all’italiana ci ha sempre accompagnato e continua a farlo. Poi ad un certo punto sono venuti fuori gli attori attori, i vari Benigni, Troisi o Verdone e c’è stato bisogno di fare necessità virtù perché solo loro sapevano rappresentare sullo schermo ed abbiamo poi avuto un altro tipo di commedia.

Io sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla, perché venivo dal basket avendoci giocato da bambino pure essendo molto basso. Quando mi si diceva 4-4-2 non riuscivo a capire, è stata un’esperienza di vita straordinaria perché se non ti immedesimi poi le cose non le capisci. Questo vale per tutti i settori della professione ed anche nel cinema per me è stato fondamentale. Mio padre mi mise a fare l’aiuto di produzione all’inizio, quindi è questo il grande insegnamento che ti da questo Leone d’Oro che mi avvicina alla mostra cinematografica di Venezia dedicata proprio a mio padre. Io l’anno prossimo sarò di nuovo qua (sorride, ndr), magari per un’altra attività visto che sono anche nel mondo dei gelati, delle automobili o delle costruzioni. Mia moglie proprio per questo mi rimprovera (ride, ndr)”.