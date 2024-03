De Laurentiis conferma: "Premio da più di 10 milioni alla squadra se..." | VIDEO

Ultime news Champions League - Aurelio De Laurentiis conferma a Paramount+ la notizia del premio fissato per la squadra in caso di raggiungimento dell'obiettivo Mondiale per Club:

"Oggi è davvero importante per noi, per noi è molto importante perché potrebbe darci l'accesso al Mondiale per Club 2025, organizzato dalla FIFA. Abbiamo bisogno di fare altri punti per superare la Juventus. Siamo concentrati su questo obiettivo. Premio da 10 milioni ai giocatori? Sei ben informato (ride, ndr)! Più di 10 milioni ad esser precisi...".

La domanda precisa è stata: "Darà 10 milioni alla squadra se batterà il Barcellona?", da capire però se il presidente intendesse ad obiettivo Mondiale per Club raggiunto o a prescindere, in caso di vittoria col Barcellona.

Ecco il video: