De Laurentiis: “La verità sul divorzio con Spalletti: ho commesso un errore dopo l’esercizio dell’opzione”

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa a Castel Volturno ha raccontato la sua versione sul divorzio con Luciano Spalletti.

Ecco quanto dichiarato dal presidente del Napoli:

"Dopo il 18 aprile, il 21 per tirare su il morale di Spalletti, pensavo si fosse ammosciato dopo le tre partite con il Milan e pensavo che la squadra fosse in calo, volevo dimostrare di essere con lui. Non gli avrei biasimato l'eliminazione dalla Champions, quindi gli mandai l'esercizio dell'opzione via PEC.

In America mi considerano un avvocato rompicoglioni quando faccio i contratti: ci sono molti che occupano posti e che non hanno la cultura dell'impresa e magari fanno i contratti a matita, a casa mia si lavora in un altro modo. Gli inviai la PEC per l'opzione, mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio con Chiavelli ci comunicasse l'intenzione di prendersi un anno sabatico per tornare a fare il contadino in Toscana.

Molti di voi si sono chiesti perchè mi sia mosso tardi per cercare l'allenatore: quando cerchi qualcuno, hai anche qualcuno che può non essere interessato. Non mi davo per vinto, volevo trovare una modalità per trattenere giuridicamente, ed era un mio diritto, ma anche amichevolmente Spalletti. Mi venne anche il dubbio che Gravina l'avesse già contattato, ma i dubbi sono dubbi e senza prove lasciano il tempo che trovano.

Qual è stato il mio errore? Avrei potuto dire, ho esercitato l'opzione e tu rimani, poi andavamo allo scontro frontale e saremmo andati in causa: dovevo tenere il punto fermo, se hai vinto lo scudetto e dici di amare la città non credo che con semplicità possa cambiare, altrimenti fai pensare che non credi più nel gruppo".