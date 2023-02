CdM, il direttore D'Errico: "De Laurentiis compra casa a Napoli? Notizia straordinaria per un motivo"

Notizie Napoli calcio - Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno:

Ecco le parole di D'Errico sulla faccenda:

“De Laurentiis si appresta a comprare casa a Napoli. Questa di oggi è una notizia particolarmente felice, che fa il paio con la straordinaria corsa della squadra in testa alla classifica. E’ una straordinaria notizia per un motivo, perché per la prima volta fa piazza pulita di tutte le chiacchiere alle quali De Laurentiis è stato sottoposto. De Laurentiis è stato un presidente dal carattere fumantino, oggi mi sembra molto più accorto nella comunicazione. Ma è soprattutto un imprenditore che ha fatto della SSC Napoli un’azienda esempio non solo per il mondo del calcio, ma dell’imprenditoria meridionale e nazionale. Quindi il fatto che decida di stabilire a Napoli il quartier generale della sua vita, ma soprattutto della sua attività, mi sembra una bella notizia per la città e il viatico per ulteriori avventure".