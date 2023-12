De Laurentiis: "Cheddira e Caprile volevano la Serie A, prima ancora del Napoli! Non sarebbero rimasti nemmeno con l'aumento di stipendio"

Si è parlato anche di calciomercato nell'incontro tra il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, e i rappresentanti dei mezzi d'informazione di questa mattina. Ecco le sue parole, riprese da TutttoBari.

De Laurentiis sulle discusse cessioni di Caprile e Cheddira:

"A luglio non era chiaro abbastanza, quando a due giocatori si prospetta la Serie A è impossibile tenerli nella nostra squadra. Prima ancora del Napoli, Cheddira aveva rifiutato da una squadra di B lo stesso stipendio che avrebbe avuto in Serie A. Lui voleva solo la A, non sarebbe voluto restare anche con uno stipendio aumentato. Stessa cosa per Caprile: se loro mi avessero detto di voler restare anche con uno stipendio più alto, io sarei stato felice".