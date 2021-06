De Laurentiis: "Calciomercato? Nessuno è incedibile per delle proposte appropriate. Parlerò con la squadra per capire cosa è accaduto contro il Verona"

Conferenza stampa De Laurentiis - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per parlare anche del calciomercato Napoli:

Ultime calciomercato Napoli, De Laurentiis sulle cessioni

"Una spiegazione dalla squadra per Napoli-Verona? Non voglio fare dietrologia, è chiaro che però son tutti ragazzi giovani. E' come se fossero dei miei nipoti, in una cena in quel di Dimaro, è chiaro che è una conversazione che intratterrò guardandoli negli occhi cercando di avere delle risposte che forse non arriveranno mai, nel senso che vorreste voi. Per quanto riguarda il problema dei giocatori, bisogna stabilire prima di tutto con l'allenatore che cosa sostituire e cosa non sostituire. Soltanto quando sapremo e avremo definito dove andare a operare, poi bisogna vedere se il mercato ti permetterà di operare in uscita e poter in relazione alle uscite, operare in entrata. Sapete quando vedo Spalletti? Venerdì, alle ore 12.30 a Castel Volturno. Quindi, lui ha un contratto con noi dal 1 luglio. Il giorno dopo, ci vediamo e parliamo. Il mercato comincia domani. Quest'anno probabilmente non arriveranno proposte indecenti, auguriamocelo. Magari ci fossero. Nessuno è incedibile per delle proposte appropriate".