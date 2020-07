De Laurentiis: "Barcellona? Sono fiducioso così come lo ero prima". Poi l'accenno ad Ancelotti: "Avrei dovuto cambiare ad inizio anno, ma non mi pento di nulla"

Notizie Calcio Napoli - Intervistato da Canale 21 in occasione della presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di Champions League contro il Barcellona e sull'ex allenatore Carlo Ancelotti - mai citato nella dichiarazione:

"Barcellona? Sono fiducioso così come lo ero prima, anche perchè non dimentichiamoci che questa squadra ha battuto il Liverpool sul campo. Si sono verificate delle situazioni, fin dall'anno scorso, che per mia gentilezza e tolleranza e rispettosità, hanno portato ad un momento brusco e a una frenata, così ho deciso di cambiare. Probabilmente avrei dovuto farlo all'inizio dell'anno ma non mi pento di nulla: anche perchè nella vita i rapporti umani sono importanti, perchè sono quelli che apportano, nel nostro DNA, l'esperienza che possiamo dare agli altri"