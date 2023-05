De Laurentiis: "Potevo chiamare la squadra NapolAuro! Aurelio in greco è colui che splende, senza darmi delle arie"

Presentazione ritiro Napoli Dimaro 2023, conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis per annunciare quella che sarà la data ufficiale dell'inizio della nuova e prossima stagione della SSC Napoli. Sarà assente mister Luciano Spalletti, svelato anche il motivo. Anche quest'anno gli azzurri hanno scelto ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino con le date da ufficializzare (14-25 luglio l'ipotesi al momento non confermata).

13.53 - Aurelio De Laurentiis: "Cartelloni di Dimaro, chi possiamo metterci? Molto semplice. Perché la gatta frettolosa fece figli ciechi. Noi consideriamo i nostri collaboratori molto importanti. Poiché ogni anno nei miei quasi 19 anni abbiamo sempre fatto dei cambi e degli aggiustamenti, anche l'altro anno. Nella conferenza pre-ritiro, ad uno che stuzzicava e sfruculiava, dissi che speravo di vincere il campionato: promessa mantenuta. Allora è chiaro che si può sempre fare di più, ma è anche doveroso. Quindi poiché io sono uno che s'è sempre divertito nella competizione. Anche nel cinema quando ero al 100%. Quindi è chiaro che adesso noi dovremo il primo giorno che saremo già in viaggio verso un nuovo futuro che speriamo colorato d'azzurrissimo e radioso, cominciare a pensare al mercato. Finora i nostri scouter hanno guardato, verificato, annusato. Ma finché non finisci un campionato non puoi dare un voto a tutte le componenti. Poi però in ogni anno calcistico c'è sempre stato qualcuno che andava e qualcuno che veniva. Quindi secondo me proprio in quel di Dimaro, o forse una settimana prima, ci dovremo rivedere per parlare di queste cose qua. Oggi non ho nessuna risposta da dare. Poi io di solito in Trentino ci vado pure per sciare. E quindi quando ci siamo stati a gennaio, ho visto ancora il vecchio manifesto. Che era vecchio e sbiadito! Ma non mi sono inquietato. Ho detto: ormai il Napoli è un brand che puoi fare anche un manifesto solo d'azzurro colorato dal sole che lo illumina. Non dovrei dirla, forse sconvolgerà: io poiché nel cognome De Laurentiis ho la doppia 'i', allora forse la nostra desinenza è Laurentium? Da dove proveniamo? Io un giorno ero nella cattedrale di Santo Stefano a Capri. Salgo le scale, vado in chiesa e capito con i piedi su una tomba. Vedo un arcivescovo di Sorrento, De Laurentiis, Grottaglie. 1713. Allora chiamo una sorella di papà ancora viva di Milano, mi dice come no: tu non sai che tuo zio Dino non parlava per i primi anni poi divenne un discolo impossibile. E mamma lo mandava a Grottaglie da una cugina. Speravo di aver beccato il ceppo. Sai che Firenze dopo anni di ricerca, mi ha fatto un libro azzurro. Lo apro e vien fuori il blasone del nostro casato. Sai cosa c'è? L'azzurro e il sole. Fantastico! Aurelio in greco è colui che splende, senza darmi delle arie. Ma Auro è anche FilmAuro. Potevo fare NapolAuro!"

Ritiro Dimaro Napoli 2023 - Alle ore 12.30 di giovedì 18 maggio, presso il centro sportivo di Castel Volturno ci sarà in diretta la conferenza stampa per il ritiro Napoli Dimaro 2023, dove sarà presente, come di consueto, anche il presidente Aurelio De Laurentiis insieme agli esponenti organizzativi del comune che ospita ormai da anni il club azzurro. Sarà un ritiro da Campioni d'Italia. Resta collegato per seguire gli aggiornamenti in diretta per il ritiro Napoli a Dimaro.

Conferenza stampa che inizierà alle ore 12:30 presso la SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno, i presenti:

Aurelio De Laurentiis (Presidente SSC Napoli);

(Presidente SSC Napoli); Roberto Failoni (Assessore al Turismo del Trentino);

(Assessore al Turismo del Trentino); Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing);

(Ceo Trentino Marketing); Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole);

(Presidente APT Val di Sole); Andrea Lazzaroni (Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida).

Ritiro Dimaro Napoli: Spalletti assente in conferenza, il motivo

Ritiro Napoli 2023 - Ci sono le ultime notizie che riguardano l'assenza di Luciano Spalletti per il ritiro Napoli Dimaro 2023. Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione per il prossimo ritiro del Napoli non ci sarà.

