De Laurentiis: "Arriveranno altri due acquisti, Napoli in crescita! L'Arabia mi ha stupito. Arbitro? Dispiace per Rocchi, una Supercoppa che conta poco influisce sul campionato"

Napoli calcio notizie. Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Inter 0-1, finale di Supercoppa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Siamo in pieno mercato, abbiamo fatto tre acquisti di cui uno sta giocando ed altri due sono arrivati qui in Arabia ed altri due arriveranno. Onore al merito a chi vince, il calcio è anche casualità, ma ho visto un Napoli in crescita. Nonostante essere rimasti in dieci e le assenze, ho visto un Napoli cha ha dato filo da torcere ad un’Inter imprecisa. Quando il pallone va in rete non uoi recriminare nulla.

Io ho contrastato la Supercoppa perché i tifosi meritano di esaltare il campionato Nazionale e quando si gioca troppo non lo si può fare per altre manifestazioni che si giocano fuori dall’Italia, come hanno sottolineato anche i tifosi della quattro squadre. L’anno prossimo credo che questa supercoppa non debba avere ragione di esistere. Ma ho scoperto un paese come l’Arabia che ha una crescita importante davanti a sé, non ne giro di anni ma di mesi. Guerre permettendo diventerà il centro di una commercialità che non ne avrà per nessuno, questi hanno annebbiato Disneyland e sono formidabili. Hanno centomila gru pronte a costruire un nuovo paese che darà filo da torcere a tutti. Il calcio è uno specchietto per le allodole, lo usano come super-sport per attirare la gente ma questi costruiranno l’inverosimile nei prossimi mesi”.

Metro arbitrale? Mi dispiace per Rocchi che sta vivendo una specie di incubo, quindi non voglio argomentare con i pensieri dei tifosi perché altrimenti potrei andare giù pesante. Gli errori degli arbitri non sono solo nei confronti del Napoli e sono sotto gli occhi di tutti, per questo pensavo a Rocchi. Qui c’è stata una festa per promuovere il calcio e noi dovevamo portare il gioco spettacolare, ma se mi riduci in dieci è normale che non si può fare spettacolo. La Lega ha cambiato tutti i regolamenti anche per le ammonizioni e le espulsioni le paghiamo anche in campionato, quindi questa Supercoppa che conta così poco poi ci condiziona anche in campionato”.