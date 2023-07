De Laurentiis ammette: "Solo una squadra può comprare Osimhen! Io dico che resta a Napoli"

Notizie Calcio Napoli – In occasione della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/2024 il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di SportMediaset:

“Questa maglia la dedico a mia figlia Valentina, a Gianni Bonaccorsi formidabile capo della parte creativa di Armani, a Giorgio Armani stesso e a Leo Dell’Orco. Io con una telefonata li contattai e gli dissi “guarda io vorrei fare… (le maglie con firma Armani, ndr.)”, loro mi dissero “ma sei sicuro?” e io gli risposi di sì. Eravamo in un periodo difficilissimo, in giro per il mondo c’era il Covid e dalla Cina non si muoveva più niente, i ritardi erano immani eppure, dopo due anni, eccoci qua con mia figlia che ha creato un grande successo per questo nuovo brand che oltre ad essere quello del Napoli si è legato al marchio EA7 e sta avendo un grandissimo successo.

Valentina De Laurentiis

“Il Vesuvio sulla maglia away? Rappresenta la forza con cui tutti dovremmo affrontare in nostro futuro, entriamo in una nuova era e quindi abbiamo bisogno di una grandissima forza, la stessa che ci è servita per riportare a casa lo scudetto.

La parola torna ad ADL: