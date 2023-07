De Laurentiis alla RAI: "Victor, vediamoci a Dimaro! Giuntoli? Non capisco che cavolo sia venuto a fare a Napoli"

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni della RAI al termine della presentazione delle nuove maglie della SSC Napoli a bordo della Msc World Europa:

"Dobbiamo aspettare la fine di agosto per la Champions, vedremo il sorteggio e speriamo di non trovare una seconda che in realtà è una testa di serie. Maglia anche per Osimhen? Mi auguro di si, partiamo per Dimaro, vediamoci là. Chi vivrà, vedrà. Giuntoli? Non mi aspettavo le sue parole, sono rimasto basito e sorpreso perchè non capisco che cavolo sia venuto a fare a Napoli".