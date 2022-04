De Laurentiis: "Ad inizio anno avevo fissato l'obiettivo: preoccupato dai risultati in casa"

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Alvino i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco un estratto dell'intervista che verrà poi trasmessa integralmente questa sera.

"Presenza a Castel Volturno? Io me l'ero preposto. Sai perchè non l'ho fatto? Nel primo anno con un nuovo allenatore non mi sembrava il caso.

Se io sto qui tutti i giorni nel primo anno con un allenatore arriva un messaggio sbagliato: Spalletti è uno al quale non puoi negare il suo passato, il suo palmares.

Ad inizio anno avevo detto che la priorità era recuperare la posizione in Champions League: l'obiettivo non era la Coppa Italia o l'Europa League.

Poi vi siete ingolositi parlando di scudetto, non io.

Sono molto preoccupato di questa continuità negativa del San Paolo"